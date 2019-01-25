Muğla'daki Şiddetli Yağış ve Fırtına Günlük Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.



Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, ilçede, güneyden esen ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına etkili oluyor.



İki gündür aralıklarla etkisini sürdüren fırtına nedeniyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte güçlük çekti. Sahil şeridindeki bazı iş yerleri ise aşırı dalgalar nedeniyle olumsuz etkilendi.



İşletmelerin kapı ve pencerelerinden içeriye giren deniz suyu, çalışanlarca temizlenirken, bazı işletmeciler olumsuzluk yaşamamak için iş yerlerinin önünde kum torbalarıyla önlem almaya çalıştı.



Fırtınanın gece saatlerine kadar etkili olacağı, ardından ise yağışın beklendiği bildirildi.



Muğla'daki şiddetli yağış ve fırtına

Türk Kızılayı, Milas ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınadan zarar görenlere yardımda bulundu



Muğla'nın Milas ilçesinde, şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle zarar görenlere Türk Kızılayı yardım etti.



Kemikler Mahallesi'nde şiddetli yağışla derenin taşması sonucu, bölgedeki tarım arazilerinde ve evlerde su baskınları oluştu. Kemikler ve Baharlı mahallelerindeki 13 ev ve 2 iş yerinde su baskınları hasara yol açtı.



Damlıboğaz Mahallesi'nde sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçtu, bölgede dalları kırılan çok sayıda zeytin ağacı da zarar gördü.



Yağış ve fırtınadan etkilenen vatandaşları ziyaret eden Türk Kızılayı yetkilileri, mağdur ailelere gıda malzemesi, battaniye ve yatak yardımında bulundu.



Kemikler Mahalle Muhtarı Kazım Bayındır, sel sularının çekilmesinin ardından evlerde temizlik çalışması başlatıldığını kaydetti.

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