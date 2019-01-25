Son Dakika Haberleri: Muğla'daki Şiddetli Yağış ve Fırtına Günlük Hayatı Olumsuz Etkiliyor (2)

Muğla'daki Şiddetli Yağış ve Fırtına Günlük Hayatı Olumsuz Etkiliyor (2)

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, ilçede, güneyden esen ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına etkili oluyor.

İki gündür aralıklarla etkisini sürdüren fırtına nedeniyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte güçlük çekti. Sahil şeridindeki bazı iş yerleri ise aşırı dalgalar nedeniyle olumsuz etkilendi.

İşletmelerin kapı ve pencerelerinden içeriye giren deniz suyu, çalışanlarca temizlenirken, bazı işletmeciler olumsuzluk yaşamamak için iş yerlerinin önünde kum torbalarıyla önlem almaya çalıştı.

Fırtınanın gece saatlerine kadar etkili olacağı, ardından ise yağışın beklendiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:26 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel
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