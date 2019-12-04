Son Dakika Haberleri: Muğla'daki silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Muğla'daki silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'daki silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Muğla'daki silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Merkez Mahallesi Hakkı Ege Caddesi'nde, 17 yaşındaki O.K. ile Suriye uyruklu Abdul Cabbar Hüseyin (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından olay yerinden ayrılan O.K, daha sonra pompalı tüfekle gelerek Hüseyin'e ateş açtı. Açılan ateş sonucu Hüseyin ile yanındaki Fırat Ugan (33) yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüseyin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Ugan ise Dalaman Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye'ye sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ilk olarak şüpheli O.K'yi gözaltına aldı. Ekipler, daha sonra olayla ilgisi olduğu iddia edilen C.Ö. ile E.C.M'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Kasten adam öldürmek ve yaralamak" suçlamalarından tutuklandı.

Dalaman, Suriye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı
Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında kan donduran iddia: Cinayeti eşi ve çocukları işledi NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 03:45:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'daki silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]