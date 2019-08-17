Muğla'daki silahlı saldırı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta iki kişinin yaralandığı saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen B.Ç'nin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, B.Ç'yi havalimanında gözaltına aldı.

H.N.U, O.P. ve H.A. da ilçe merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların ikametgahları, araçları ve üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 70 fişek ve 10 el telsizi ele geçirildi.

Öte yandan, yaralanan biri ağır iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı

Bodrum'da konser veren Sıla'nın sahne öncesi elbisesine yağ döküldü

17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti

Şarkıcı Devran Çağlar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı