Muğla'daki Sıralıbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor - Son Dakika
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Muğla'daki Sıralıbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor

08.04.2022 12:31
Muğla'daki Sıralıbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesi Sıralıbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Sıralıbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Sıralıbük Koyu'nda idari yargı süreçleri tamamlanan imara aykırı yapıların yıkım işlemlerine başladı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kaçak olduğu belirlenen taş duvarlar, seyir terası, tuvalet, fırın ve ahşap evin yıkımı gerçekleştirildi.

Koydaki yıkım çalışmalarının yarın tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Tabiat Varlıkları üzerinde telafisi mümkün olmayan tahribatların önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldüğü, bu kapsamda, Martı, Kurşunlu, Akbük, Batık Hamam, Benlik, Boynuzbükü, Yavunsu, Ayten, Yassıcılar, Taşyaka, Şeytan Adası ve Tersane Adası Kız Limanı'ndaki kaçak yapıların yıkılacağı öğrenildi.

Ekipler belirtilen koylarda tespit edilen 300 kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirecek.

Muğla'daki Sıralıbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor
Muğla'daki Sıralıbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor
Muğla'daki Sıralıbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor
Muğla'daki Sıralıbük Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor

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İklim Değişikliği, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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