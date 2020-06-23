Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti seyahat acentesi temsilcilerine gezdirildi - Son Dakika

Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti seyahat acentesi temsilcilerine gezdirildi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti, seyahat acentesi temsilcilerine gezdirildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti, seyahat acentesi temsilcilerine gezdirildi.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Tanıtım Platformu ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Bölgesel Yürütme Kurulunca (BYK) bölgedeki tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması için 3 gün sürecek program düzenlendi.

Muğla, İzmir, Aydın ve Denizli'den gelen 65 seyahat acentesi temsilcisi programın ilk gününde "Gladyatörler Şehri" olarak da bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ni gezerek kentte yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bildi aldı.

Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinin kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Stratonikeia'nın Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada bulunduğu nadir yerlerden biri olduğunu söyledi.

Söğüt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle ziyaretçi kabul edilmeye başlanan antik kentte, kazı çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

"Yerli turistleri çekebilmek için çalışma başlattık"

TÜRSAB Marmaris BYK Başkanı Suat Esin ise salgın sürecinden en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden birisinin turizm olduğunu vurguladı.

Muğla'nın özellikle İngiliz ve Rus turist ağırlıklı çalıştığını belirten Esin, "Önümüzdeki süreçte yabancı ziyaretçilerle ilgili net bir durum söz konusu değil. Bu nedenle bölgemize yerli turistleri daha fazla çekebilmek için çalışma başlattık. 65 seyahat acentası temsilcisine Muğla'daki tarihi ve kültürel alanları tanıtıp bölgemizin güzelliklerini göstereceğiz." dedi.

Yatağan, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:15 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti seyahat acentesi temsilcilerine gezdirildi - Son Dakika

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