Muğla'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan temin edilen 350 parçanın ilçede satılmaya çalışıldığı bilgisine üzerine Boğaziçi Mahallesi'nde dün M.Ö, Z.B, Y.R.M. ve S.G'yi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan M.Ö, Z.B, Y.R.M. ve S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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