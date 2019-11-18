Muğla'daki tarihi Kurşunlu Cami restore ediliyor

Muğla'nın önemli kültürel değerlerinden tarihi Kurşunlu Cami'nin restorasyon çalışmalarına başlandı.

Menteşe beylerinden Esseyyid Şücaedin tarafından 1493 yılında yaptırıldığı bilinen Menteşe ilçe merkezindeki Kurşunlu Cami'nin restorasyon ve çevre düzenlemesi işinin, yüklenici firma ile imzalanan sözleşme gereği 2020'nin Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın kültürel mirasını yansıtan ve kentin simgelerinden olan 526 yıllık tarihi Kurşunlu Cami'nin, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandığını söyledi.

Caminin tarihi dokusuna uygun şekilde yenilenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Civelek, "Tarihi ve kültürel değeri olan eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için her türlü çabayı gösteriyoruz. İlimizin tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkarılması bakımdan bu tür yatırımları önemsiyoruz." dedi.

Caminin restorasyonunda görev alan Yusuf Yeşilyurt ise çalışmaların yaklaşık bir yıl süreceğini kaydetti.

Kubbenin kurşunu ve iç kısmı, ahşam kesimleri, doğramaları ile kapılarının tamamen restore edileceğini belirten Yeşilyurt, işlemelerin hepsinin tek tek elden geçirileceğini, kubbe altında boyayla kaplanan ahşap kısmın açığa çıkarılacağını bildirdi.

- Kurşunlu Cami

Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan Kurşunlu Cami, ilk inşa edildiğinde medrese olarak hizmet verdi. Daha sonra cami olarak hizmet vermeye devam etti. Camiyi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, 1853 yılında gördüğü tamir sırasında kubbesinin kurşunla kaplanması. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer alan tarihi caminin, düzgün kesme taştan örme beden duvarları Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıyor. İçinde yer alan kalem işi süslemeler Rodos'tan getirilen kök boyalarla yapılan caminin bahçesinde iki şadırvan bulunuyor.