Muğla'daki tarihi Kurşunlu Camisi restore edilerek ibadete açıldı - Son Dakika

Muğla'nın önemli kültürel değerlerinden tarihi Kurşunlu Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Menteşe beylerinden Esseyyid Şücaedin tarafından 1493 yılında yaptırıldığı bilinen Menteşe ilçe merkezindeki Kurşunlu Camisi'nin restorasyon ve çevre düzenlemesi işi tamamlandı.

Muğla'nın kültürel mirasını yansıtan ve kentin simgelerinden olan 526 yıllık tarihi Kurşunlu Cami Muğla Valiliği tarafından tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilerek ibadete açıldı. Çalışmalar kapsamında kubbenin kurşunu ve iç kısmı, ahşap kesimleri, doğramaları ile kapıları tamamen restore edilirken, işlemeler de tek tek elden geçirildi.

Yaklaşık 2 yıldır çalışmaların sürdüğü camide ilk cuma namazı kılındı. Namaz çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 2 yıl aradan sonra ilk cuma namazının kılındığı caminin restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kurşunlu Camisi

Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan Kurşunlu Camisi, ilk inşa edildiğinde medrese olarak hizmet verdi. Daha sonra cami olarak hizmet vermeye devam etti. Camiyi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, 1853 yılında gördüğü tamir sırasında kubbesinin kurşunla kaplanması. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer alan tarihi caminin, düzgün kesme taştan örme beden duvarları Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıyor. İçinde yer alan kalem işi süslemeler Rodos'tan getirilen kök boyalarla yapılan caminin bahçesinde iki şadırvan bulunuyor.