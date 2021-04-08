Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2) - Son Dakika

Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)
08.04.2021 18:32
1 KİŞİ TUTUKLANDIMuğla'nın Ula ilçesinde vatandaşlara yüksek faizle para verip borçlandırarak tefecilik yaptıkları suçlamasıyla jandarma tarafından yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Ula ilçesinde vatandaşlara yüksek faizle para verip borçlandırarak tefecilik yaptıkları suçlamasıyla jandarma tarafından yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler S.G. ve S.U. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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