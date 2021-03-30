Muğla'daki tefecilik operasyonunda üçüncü dalga: 6 gözaltı - Son Dakika

MUĞLA'da yüksek faizle para verdikleri kişilerin gayrimenkullerine el koydukları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen 'Huzur' adlı operasyonun 3'üncü dalgasında 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 23 ayrı adrese geçen 17 Mart günü, eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Huzur' adı verilen operasyonda, tefecilik yapan çetenin lideri olduğu ileri sürülen Ahmet Faruk A., Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görevli memur E.G. ile M.K., A.G., U.Ç., A.K.B., M.Z.S., R.K., E.Y., K.S., E.B., A.Ö. ve A.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 26 çeyrek altın, 12 gram altın, 170 euro, 300 dolar, 57 bin 50 TL, 4 bilgisayar, 14 araç satış sözleşmesi, 28 tabanca fişeği, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 46 tapu, 1 muşta, 14 yazılı belge, toplam 564 bin 500 lira değerinde 33 senet, 1 fatura, 3 banka dekontu, 8 flash bellek, 15 CD, isimlerin yazılı olduğu 3 ajanda, 3 hafıza kartı, 5 hard disk, 8 cep telefonu, 9 borçluların yazılı olduğu senet defteri ve toplam 90 bin 600 liralık 2 çek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından 20 Mart'ta adliyeye sevk edilen çete lideri Ahmet Faruk A., memur E.G. ile M.K. ve A.K.B. tutuklandı. Diğer şüphelilerden 7'si savcılıktan, 2'si ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHLİYE OLDU, KAYIPLARA KARIŞTI26 Mart Cuma günü yapılan itiraz üzerine de tutuklanan 4 kişi, tahliye edildi. Savcının itirazı üzerine de 4 şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. İkinci kez yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Çete lideri Ahmet Faruk A. ise yakalanamadı. İKİNCİ DALGA OPERASYONUNDA 6 GÖZALTIİlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 26 Mart'ta düzenlenen 2'nci dalga operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ile icra dosyası ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden banka çalışanı F.S., iş insanı F.Ç. ile K.K.Ö., E.S., Ö.A. ve H.Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.ÜÇÜNCÜ DALGADA 6 GÖZALTI

Soruşturmanın 3'üncü dalga operasyonu ise, bu sabah yapıldı. Operasyonda kuyumcu A.G., galerici N.İ. ile M.T., M.A.G., S.A. ve A.R.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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