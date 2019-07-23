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Muğla'daki trafik kazası

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üç motosikletin karıştığı, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üç motosikletin karıştığı, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Kazanın yaşandığı yere yakın bir işletmenin güvenlik kamera kayıtlarında hızla ilerleyen iki motosikletliden birinin, kavşaktan yola çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapması ancak bir süre sonra kontrolden çıkarak devrilmesi yer alıyor.
Arkadan gelen diğer motosikletlinin de kavşaktan yola çıkan motosikletle çarpıştığı, ardından bu iki motosikletin de savrularak devrildiği görülüyor.
Görüntülerde, kazadan yaralı kurtulan sürücülerin yerden kalkarak, yaşamını yitiren sürücü Ali Sercan Ortaç'ın yanına doğru koştuğu yer alıyor.
19 Temmuz'da, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Jandarma Kavşağı yakınlarında, üç motosikletin karıştığı trafik kazasında, devrilen motosikletten savrulan Ali Sercan Ortaç (20) olay yerinde yaşamını yitirmiş, diğer motosiklet sürücüleri Mehmet Resul Yonka ve Hakan Akbaş yaralanmıştı.
Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:44 Kaynak: AA
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