Muğla'daki trafik kazası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde küçük kız çocuğuna çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.
Zeytinköy Mahallesi'nde, Ceylan Pınaraltı (3) adlı kız çocuğunun öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan ticari taksi sürücüsü Halime Keser'in (54) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Keser, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Keser idaresindeki 48 T 5596 plakalı taksi, Pınaraltı'na çarpmış, bir gün önce doğum günü olduğu öğrenilen çocuk hayatını kaybetmişti.