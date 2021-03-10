Muğla'daki trafik kazasında ölen 5 kişi Antalya'da toprağa verildi - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi, Antalya'nın Kaş ilçesinde defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Ayşe İkis (59) için Kalkan Mahallesi'nde, İkis'in kardeşi Mehmet Serter (55) için Bezirgan Mahallesi'nde, kızı Ümmühan (29), damadı Savaş (34) ve torunu Emir Alaca (10) için ise Üzümlü Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeler, namazın ardından mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.

Törene katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, hayatını kaybedenlerin yakınlarına "başsağlığı" diledi.

Kaza yerinde gözaltına alınan yabancı uyruklu tır şoförü Z.M. ise Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Z.M, ifadesinde, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nden yüklediği domatesi Polonya'ya götürdüğü sırada kazanın meydana geldiğini anlattı. Kaza sırasında otomobilin kendi şeridine girdiğini ileri süren Z.M, "Çarpmamak için frene bastım ama maalesef kaza yaşandı. Kaza nedeniyle çok üzgünüm." dedi.

Z.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Serter idaresindeki 07 LH 035 plakalı otomobil, dün Makedonya uyruklu Z.M. yönetimindeki GE 1827 AC plakalı tırla Kaş- Fethiye sahil yolu Eşen Mahallesi mevkisinde çarpışmış, kazada Serter ile otomobilde bulunan 4 kişi ölmüştü.