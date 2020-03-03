Muğla'daki trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 1'i öldü - Son Dakika
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Muğla'daki trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 1'i öldü

14 dakika önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'daki trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 1'i öldü, System.String[]

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 15 yaşındaki Cemrem Kalkanlı, kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gürkan Yener'in kullandığı 06 FM 6748 plakalı otomobil, Yatağan- Milas kara yolu Karaltı mevkisinde Şener Kocatürk yönetimindeki kamyonla çarpışmıştı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile Cemrem Kalkanlı, Dilan Kalkanlı ve Ebru Güler, hastaneye kaldırılmıştı.

Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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