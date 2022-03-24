Muğla'daki turizmcilerin gözü İngiltere ve İran pazarında - Son Dakika

Muğla'da faaliyet gösteren turizmciler, Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeler sonrası bölgeye İngiltere ve İran'dan turist getirmek için çalışıyor.

Doğal, tarihi güzellikleri ve tesisleriyle pek çok ülkeden turistlere ev sahipliği yapan, Kovid-19 salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ile tatilcilerin tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alan Muğla, 2022 sezonuna umutla bakıyor.

Sektör temsilcileri Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla yeni pazar arayışına girerken, ülkelerindeki 13 günlük Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen pek çok İranlı turist Muğla'ya geldi. Tahran- Dalaman uçuşlarının ekim sonuna kadar devam etmesi, bölgeye yaklaşık 20 bin İranlı turistin gelmesi bekleniyor.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, AA muhabirine, turizmden bu yıl önemli beklentileri olduğunu söyledi. Güvenç, "Ukrayna-Rusya Savaşı'nın beklenmedik şekilde ortaya çıkmasıyla her iki ülkeden de yolcu sayısında önemli bir boşluk doğacağını görüyoruz. Bu boşluğun diğer ana pazarımız İngiltere ve diğer ülkelerden yeni pazar arayışları ve artışlarla bir kısmının telafi edileceğini düşünüyoruz. Bunlardan biri de İran pazarı." dedi.

Muğla'nın en büyük kaynak pazarının İngiltere olduğunu belirten Güvenç, "Ana pazarımız İngiltere'den bu sene bütün yılların rekorunun kıracağını ve 1 milyonun üzerinde yolcu geleceğini görüyoruz. Ayrıca savaş münasebetiyle biraz yavaşlayan rezervasyonlar tekrar normale döndü. İngiltere'den uçuş sayısında ve uçan firma sayısında da artış var. Bu sene 22 şehirden uçuş bekliyoruz." diye konuştu.

Güvenç, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kısa sürede sona ermesini umduklarını, barışın tesis edilmesiyle turizmde çok parlak bir yıl geçirebileceklerini dile getirdi.

Meraj Havayolları Üst Yöneticisi Kaptan Mohammed Mirsamei de Dalaman Havalimanına ilk uçak seferini Tahran'dan gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haftada 7 sefer uçuş yapacaklarını belirten Mirsamei, "İran ile Türkiye iki komşu ülke. Kültürümüz birbirine yakın. Onun için fazla uçmak istiyoruz. Yeni anlaşma ve protokol yaparak Tahran ve Tebriz'den uçmaya başlayacağız." dedi.

İranlı Ferzan Pandeli, tatil için Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Pandeli, "Türkiye'yi çok seviyorum, televizyondan izledim çok beğendim. İlk kez geliyorum, alışveriş yapacağım, gezeceğim ve bölgenin güzelliklerini keşfedeceğim." ifadelerini kullandı.

Behzad Cehane de kente ailecek geldiklerini, Muğla'nın ardından Antalya'ya gideceklerini belirtti.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve çok güvenli bulduğunu söyleyen Vahide Cudeyri de "Muğla'nın denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları çok güzel. Biz de İran'dan tatil yapmaya geldik. İstedik ki Marmaris'i görelim. Türkiye'nin çok yerini gördük. Biz de Azeriyiz, Türkçe konuşabiliyoruz. Çok rahat oluyor insanlarla konuşmak. Burada kendimizi çok huzurlu hissediyoruz." dedi.