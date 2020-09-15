Milli Eğitim Bakanlığı, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün usta öğretici sınavı hakkındaki iddialarla ilgili inceleme-soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün 'usta öğretici sınavı' hakkında kamuoyu gündemine gelen iddialarla ilgili bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'daki 'Usta Öğretici Sınavı' iddialarına ilişkin soruşturma - Son Dakika