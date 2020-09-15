Muğla'daki "Usta Öğretici Sınavı" iddialarına ilişkin soruşturma - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün usta öğretici sınavı hakkındaki iddialarla ilgili inceleme-soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün 'usta öğretici sınavı' hakkında kamuoyu gündemine gelen iddialarla ilgili bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.