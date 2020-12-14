Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama - Son Dakika

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

14.12.2020 18:35
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama, System.String[]

MUĞLA ve turistik ilçelerinde, son bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 4'ü uyuşturucu satmaktan tutuklandı.

MUĞLA ve turistik ilçelerinde, son bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 4'ü uyuşturucu satmaktan tutuklandı. Diğer 36 şüpheli ise uyuşturucu kullanmak suçundan idari para cezası kesilip, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Marmaris, Dalaman, Fethiye Grup Amirlikleri'ne bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu son bir hafta içinde 70 ev ve iş yerine baskın düzenledi, 40 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 300 gram esrar, 66 gram metamfetamin, 9 adet uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 bin 850 lira para ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü uyuşturucu satmak suçundan tutuklandı, diğer 36 şüpheli uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından para cezası kesilip, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama
Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Para Cezası, Uyuşturucu, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama - Son Dakika


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