Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar yapıldı.

Çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.