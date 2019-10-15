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Muğla'daki uyuşturucu operasyonu

31 dakika önce

Muğla'nın Ula ilçesinde bir tırın dorsesinde, arı kovanlarına preslenerek gizlenmiş halde ele geçirilen 152 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Muğla'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesinde bir tırın dorsesinde, arı kovanlarına preslenerek gizlenmiş halde ele geçirilen 152 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ula ilçesinde durdurduğu tırda arı kovanlarına preslenmiş halde ele geçirilen 152 kilogram eroin ile ilgili gözaltına alınan C.B, T.E, F.G, S.S. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Ula ilçesinde önlem alan polis ekipleri, 13 Ekim'de durdurdukları bir tırda kokuya duyarlı narkotik dedektör köpeğin de yardımıyla arama yapmış, arı kovanları arasına gizlenmiş preslenmiş 76 paket halinde 152 kilogram eroin ele geçirmişti.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Muğla, Ula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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