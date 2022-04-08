Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.K. ve S.T'yi takibe aldı. Şüphelileri durdurarak arama yapan polisler, S.T'nin çocuğuna ait oyuncak motor içerisinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.