Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin evindeki aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ile 4 kilo 960 gram esrar ele geçirildi.

A.A'nın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktar uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

İlk bölümü ile ekranlarda olacak Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programı sel nedeniyle ertelendi

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