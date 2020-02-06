Son Dakika › Güncel › Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı
7 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:58 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik başlatılan çalışma kapsamında 4 Şubat'ta 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Son Dakika Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Pablo Escobar'ın kardeşinin yeni telefonunun tanıtım videosu çok konuşulacak Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'de 3 köyü geri aldı Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi