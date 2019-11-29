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Muğla'daki uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Muğla'daki uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında beş adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan F.G. ile A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.G. çıkıldığı mahkemece tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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