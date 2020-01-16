Muğla'daki yangın Denizli itfaiyesinin desteğiyle söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muğla'daki yangın Denizli itfaiyesinin desteğiyle söndürüldü - Son Dakika

Muğla'daki yangın Denizli itfaiyesinin desteğiyle söndürüldü

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan ev yangını Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle söndürüldü.

Muğla'daki yangın Denizli itfaiyesinin desteğiyle söndürüldü, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan ev yangını Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle söndürüldü. Yangın sonrası iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine Denizli'nin Kale ilçesindeki itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangına farklı noktalardan müdahale eden itfaiye ekipleri yoğun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alındı. Yangının ardından iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manken Aslı Baş davasında karar açıklandı
Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:19 Köpeğiyle Fotoğraf Çektirmeye Çalışan Kızın Kötü Sonu (+18) - Son Dakika Haber
20:19 Eski Sevgilisine Hiç Acımadan Laf Sokan 9 İnsan - Son Dakika Haber
20:14 Hayvan Haklarını Koruma Komisyon Raporu Genel Kurulda - Son Dakika Haber
20:12 İran Cumhurbaşkan Ruhani'den Batı'ya nükleer tepkisi: Uranyum zenginleştirilmesinde sınırımız yok - Son Dakika Haber
20:08 Şemdinli'de bir şahıs ölü bulundu - Son Dakika Haber
20:07 YSK, seçime girecek 15 partiyi açıkladı! Davutoğlu'nun Gelecek Partisi listeye giremedi - Son Dakika Haber
20:02 Kendisini yanlışlıkla ağaca asan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 20:21:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'daki yangın Denizli itfaiyesinin desteğiyle söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]