Muğla'daki yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Ekipler, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine Menteşe ile Denizli 'nin Kale ilçelerinden itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alevleri fark eden ev sahibi Akçam ile eşi, dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kırsal Gazeller Mahallesi Ayvazlar mevkisinde Mehmet Akçam'a (65) ait 2 katlı evde elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Muğla 'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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