Son Dakika Haberleri: Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü
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Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü

52 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra başlayan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra başlayan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Yangının neden olduğu zararın boyutu drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:33 
Datça, Muğla, Ekonomi
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