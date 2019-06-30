Muğla'daki yangında 5 hektar alan zarar gördü
52 dakika önce
Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra başlayan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:33
'nın Datça
ilçesindeki makilik alanda dün öğleden sonra başlayan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Yangının neden olduğu zararın boyutu drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı.
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