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Muğla'daki yangında hayvanları tahliye edip, beslediler - Son Dakika

Muğla'daki yangında hayvanları tahliye edip, beslediler

11.08.2021 15:08

Muğla'daki yangında hayvanları tahliye edip, beslediler Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Muğla'daki hayvanların imdadına yetişti Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muğla'daki yangın bölgesinde sokak hayvanlarının tahliyesi ve beslemesine yardım etti.

Muğla'daki yangında hayvanları tahliye edip, beslediler

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Muğla'daki hayvanların imdadına yetişti

ISPARTA - Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muğla'daki yangın bölgesinde sokak hayvanlarının tahliyesi ve beslemesine yardım etti. Görevini tamamlayan ekip Isparta'ya geri döndü.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangını sonrası Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Bölgede 6 gün görev yapan ekip, yangının kontrol altına alınmasının ardından Muğla'daki Yatağan termik santrali bölgesine geçti. Vatandaşların tahliye edildiği bölgede görev yapan ekip, alevlerden kaçan sokak hayvanlarını besleyerek, bölgeden uzaklaştırdı. Kedi ve köpekleri tek tek uygun şekilde petbulansa alan ekipler, aldıkları hayvanları Milas Belediyesi ile birlikte çalışan hayvan koruma derneklerine teslim etti. Yangın tehlikesinin tamamen geçmesinin ardından alınan hayvanlar tekrar ait oldukları yere bırakılacak.

"Canlıları uygun şekilde alıp teslim ettik"

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, Çandır'daki yangının kontrol altına alınmasının ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kendilerini 4 itfaiye ekibiyle birlikte Muğla'ya yönlendirdiğini söyledi. Demirbağ, "Önce Yatağan bölgesinde yardım ettik. Orada başka bölgelerden gelen veteriner ekipleri olduğu için biz de yetkililere sorup nerede yardımcı olabileceğimizi öğrendik. Onlar da bizi Yeniköy Termik Santrali bölgesine yönlendirdi. Orada yaşayan insanların tahliye edildiği ve hayvanların kaldığı söylendi. Bunun üzerine ekiplerimizle içeri girdik. Oradaki canlılarımızı uygun şekilde alıp Milas Belediyesi ile ortak çalışan hayvan koruma derneklerine teslim ettik. Onlar da özel bir kliğine götürüp misafir ediyorlar. Yangın tehlikesi geçtikten sonra o hayvanları tekrar getirip bırakacaklar" dedi.

"Çok şükür çok büyük yara alan hayvan yoktu"

Bölgede kedi, köpek, koyun ve keçi gibi hayvanların tahliyesine yardımcı olduklarına değinen Demirbağ, "Orada hayvanları yanımızda götürdüğümüz mamalarla besledik. Aynı zamanda yangın bölgesinden uzaklaştırılan tavuk gibi kümes hayvanları vardı. Ekiplerimiz onları da besledi. İlkyardıma ihtiyacı olan hayvanlara da ilk müdahaleyi yaptık. Çok şükür çok büyük yara alan hayvan yoktu" diye konuştu.

"Afet bölgesindeki hayvanlara yavaşça yaklaşmak gerekir"

Bu tür afet durumlarında hayvanların şoka girdiğini belirten Fatih Demirbağ, onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattı. Demirbağ, "Hayvanların yanına yavaşça yaklaşıp ilk olarak en temel ihtiyacı olan su vermek gerekir. Suyu ve mamasını önüne temin edip biraz daha gölge bir ortamda bırakmak gerekiyor. Çünkü hayvan şoka girdiği için önce kendisini toparlaması lazım. Sonra onları güvenli bir bölgede tutmak gerekiyor" dedi.

"Çandır'da bine yakın hayvanı tahliye ettik"

Öte yandan Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde de bine yakın küçükbaş hayvanı tahliye ettiklerini kaydeden Demirbağ, "10-25 büyükbaş hayvanımızı da tedavi ettik. Aynı zamanda yaban hayatından bir leyleği kurtardık. Yaklaşık 10'a yakın da kaplumbağaya yangından kaçarken yardım ettik. Tabi istenmeyen görüntüler de oldu. İnşallah ekolojik dengenin en kısa sürede düzeleceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

Muğla'daki yangında hayvanları tahliye edip, beslediler
Muğla'daki yangında hayvanları tahliye edip, beslediler
Muğla'daki yangında hayvanları tahliye edip, beslediler
Muğla'daki yangında hayvanları tahliye edip, beslediler

Veteriner, Isparta, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla'daki yangında hayvanları tahliye edip, beslediler - Son Dakika


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