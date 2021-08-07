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Muğla'daki yangınlarda yaralanan kedi Eskişehir'de tedavi altında - Son Dakika

Muğla'daki yangınlarda yaralanan kedi Eskişehir'de tedavi altında

07.08.2021 12:04

Muğla'daki yangınlarda yaralanan kedi Eskişehir'de tedavi altında Muğla'da yanmaktan son anda kurtulan kedi Eskişehir'de tedavi ediliyor Muğla'daki yangından Eskişehirli vatandaş kurtardı Muğla'dan Eskişehir'e dönen bir vatandaşın, yol kenarında bulduğu ve yangından dolayı yaralanan...

Muğla'daki yangınlarda yaralanan kedi Eskişehir'de tedavi altında

Muğla'da yanmaktan son anda kurtulan kedi Eskişehir'de tedavi ediliyor

Muğla'daki yangından Eskişehirli vatandaş kurtardı

ESKİŞEHİR - Muğla'dan Eskişehir'e dönen bir vatandaşın, yol kenarında bulduğu ve yangından dolayı yaralanan kedi Eskişehir'e getirilerek tedavi altına alındı. 'Kahraman' adı verilen kediyi Eskişehir'de yaşayan başka bir vatandaş ise sahiplendi.

Ülkenin özelikle güney illerinde çıkan orman yangınları herkesi derinden üzerken, alevler bölge halkına maddi ve manevi zarar verdi. Binlerce hektar ormanın yandığı olaylarda çok sayıda hayvanda acı bir şekilde can verdi. Muğla'daki çıkan yangından etkilenen bir kedi ise Eskişehir'e dönen vatandaşlarca fark edildi. Duyarlı vatandaşların araçlarına alıp Eskişehir'e getirilen talihsiz kedi, bir veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Alevlerden kaçarken oldukça darbe alan minik kedinin çeşitli yerlerinde ise yanıklar oluştu. Alevlerden her şeye rağmen sağ salim kurtulan kediye 'Kahraman' ismi verildi.

"Şu an durumu iyi"

Kahraman'ın tedavisini yapan veteriner Enes Ayaz, kedinin ilk geldiğinde aldığı yaralardan bahsetti. Uygulanan tedaviden de bahseden Ayaz, Kahraman'ın durumunun gün geçtikçe iyiye gittiğini aktardı. Kediyle ilgili konuşan Enes Ayaz, "Muğla'dan Eskişehir'e yolculuk yapan yardımsever bir vatandaşımız yolda gördüğü ve yangından etkilemiş bir halde olan kediyi tedavisi için bize getirdi. Yaraları vardı yangına bağlı, darbeye bağlı gözünde şişlik vardı. Zaten şu anki halinde de belli. İlk müdahale olarak yangında oluşan hasarlara karşı müdahile yaptık, sıvı kaybı vardı onu destekledik. Şu an durumu iyi, tekrardan mama yemeye başladı. Sıkıntısı yok tabi ister istemez yangına bağlı başında görüldüğü gibi hasar var. Sağ olsunlar sahiplenecek kişide çıktı. Tekrar kendi topladıktan sonra bir haftaya yakın bir gözlem süreci var. Kendini topladığı zaman, kendi yemeye başladığı zaman tekrardan sahiplenen kişiye vereceğiz. Bundan sonrası için inşallah daha iyi olur olur, inşallah oradaki diğer zarar gören canlıların da daha iyi ömrü olur. Şu anlık tek sıkıntısı yangına bağlı hasarları var, yanıkları var. Şu an kırık çıkık herhangi bir hasar yok, iç organlarına bağlı. Şu anda genel durumu böyle" diye konuşarak geçen süreç ve uygulanan tedaviler hakkında bilgi verdi.

"Yangına bir umut olmak için sahiplendik"

Kahramanı bulan vatandaşın sosyal medyada yaptığı paylaşımı gören Nurullah Çelik, yangınlardan dolayı çok üzgün olduğunu ve kedinin durumuna çok üzüldüğünü aktardı. Paylaşımı gördüğünde düşünmeden sahiplenmek için kliniğine geldiğini söyleyen Nurullah Çelik, "Sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla birlikte kedinin durumunu gördük. Biz de bu yangına bir umut olmak için sahiplenmeye niyetlendik. Yani bu yangında yaralanan, çok zayiat gören hayvanlarımız var. Ben buradan bir kampanya başlatıp evsiz kalan bütün ve orada zarar görmüş hayvanlarımızı halkımızdan sahiplenmelerini istiyorum. Yangından kurtulduğu için ismini Kahraman olarak düşündük. Umarım tekrar böyle bir yangınla ülkemiz karşılaşmayız. O bölgedeki insanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Halkımızdan da yardımlarını esirgememelerini istiyorum" ifadelerini kullanarak temennilerde bulundu.

Muğla'daki yangınlarda yaralanan kedi Eskişehir'de tedavi altında
Muğla'daki yangınlarda yaralanan kedi Eskişehir'de tedavi altında
Muğla'daki yangınlarda yaralanan kedi Eskişehir'de tedavi altında
Muğla'daki yangınlarda yaralanan kedi Eskişehir'de tedavi altında

Orman Yangınları, Veteriner, Eskişehir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla'daki yangınlarda yaralanan kedi Eskişehir'de tedavi altında - Son Dakika


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