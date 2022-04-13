Muğla'daki Yavansu Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika
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Muğla'daki Yavansu Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

13.04.2022 13:40
Muğla'daki Yavansu Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesi Yavansu Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Yavansu Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile Dalaman Belediyesi ekipleri Yavansu Koyu'nda idari yargı süreçleri tamamlanan imara aykırı yapıların yıkım işlemlerine başladı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kaçak olduğu belirlenen dolgu iskelelerin yıkımı gerçekleştirildi.

Koydaki yıkım çalışmalarının yarın tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, ekipler kentteki koylarda tespit edilen 300 kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirecek.

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İklim Değişikliği, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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