Muğla'daki yelken yarışları sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan "Muğla İl Birinciliği Yelken Yarışları"nın birinci etabı tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda, Era Bodrum Yelken Kulübü'nün katkıları ile gerçekleştirilen ilk etap mücadelesine optimist, laser ve rüzgar sörfü sınıfında 10 kulüpten 134 sporcu katıldı.

Altı etaptan oluşan yarışların birinci ayak mücadelesine katılanlar, Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bitez Spor Tesisleri'nden denize açıldı. Yarışların ikinci gününde rüzgar sörfü sınıfındakiler iki yarış, optimist ve laser sınıfındakiler ise birer yarış yaptı.

Yarışlarda optimist genel sıralamada Oğuz Önal, optimist kızlarda Bilge Nur Yazıcı, optimist junior kategorisinde Sami Deniz Korkmaz birinci oldu. Laser 4.7 genel sıralamada ise Umut Eyriparmak, Laser radialde de Umut Kartal birincilik elde etti.

Rüzgar sörfü RS: X'de Ali Berk Tuncer, Techno 293 U17'de Arda Çelme, U15'de Umut Kayra Kılavuz, U13'de Ahmet Deniz Demirel birinci oldu.

Ödül töreninde, organizasyonda emeği geçenlere, antrenörlere ve sporcuların velilerine teşekkür eden TYF Muğla Temsilcisi Serdar Kayhan, yarışların çok güzel geçtiği söyledi.