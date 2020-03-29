Muğla'daki yerleşik yabancılar, koronavirüse karşı Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü yerleşik yabancılar, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aldığı tedbirler ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara yapılan yardımlardan faydalanmanın rahatlığını yaşıyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaları kısıtlananlara yönelik Muğla Valiliğince kurulan Vefa Koordinasyon Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlar ekiplerce karşılanıyor. Fethiye Belediyesince yapılan İngilizce ve Türkçe anonslarla, bölgede yaşayanlara uyulması gereken kurallar duyuruluyor.

- "Kendimi Türkiye'de çok güvende hissediyorum"

Evlendikten sonra ilçeye yerleşen İngiliz Kathryn Miclehe Topçu (66) tüm dünyayı etkileyen koronovirüse karşı en iyi çalışan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi.

Salgına karşı Türkiye'de hemen tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Topçu, "Kendimi Türkiye'de çok güvende hissediyorum. Sokağa çıkamadığımız için zabıtalar ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bize burada çok yardımcı oluyorlar." dedi.

Topçu, koronavirüsün çok ciddiye alınması ve insanların daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

İhtiyacı olduğunda aradığı yetkililerin kapısına kadar geldiğini anlatan Topçu, kişinin ihtiyaç anında birilerinin mutlaka kapısını çalacağından emin olmasının çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

- "Keşke uçuşlar olsa da çocuklarımla Türkiye'ye gelsem"

İlçede yedi yıldır yaşayan İngiliz June Waddell Hall (71) ise uygulanan tedbirler ve 65 yaş üstüne yapılan hizmetlerden memnun olduklarını bildirdi.

Toplu gittikleri yerlerin de koronavirüs nedeniyle kapatıldığını belirten Hall, salgının çok ciddi olduğunu, evde kalmaya alıştıklarını kaydetti.

Hall, özellikle bu dönemde Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Tatil için 35 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerine gelen ve 5 yıldır Fethiye'de yaşayan Alman Wolfgang Roggendorf (69) da kapıya yapılan hizmetten çok memnun olduklarını dile getirdi.

Özellikle çok fazla tanıdığı olmayanlar için güzel bir uygulama olduğunu vurgulayan Roggendorf, "Telefonla arıyorsunuz hemen ihtiyacınız gideriliyor. Türkiye koronavirüse karşı gerçekten erken davrandı ve gerekli adımları attı. Almanya'da yaşayan kızım 'Keşke uçuşlar olsa da çocuklarımla oraya gelsem. Türkiye bu konuda çok güvenli' dedi."ifadelerini kullandı.

- Gençler de uygulamadan memnun

ABD'li David Jaime (41), Türkiye'nin koronavirüse karşı erken tedbir almasının kendilerini rahatlattığını, herkes için önlemlerin gerekli olduğunu söyledi.

İngiliz Hannah Kılıç (26) da dünyayı etkileyen salgının duyulduğu ilk günden itibaren Türkiye'de alınacak tedbirlerin konuşulmaya başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de virüsün ilk vakasıyla da hemen tedbirler hızlandırıldı. Okullar, marketler, sokakların temizliğine önem veriliyor. Her yer dezenfekte ediliyor. İngiltere'ye kıyasla Türkiye bu durumu çok daha iyi ele alıyor. Hepimizin sağlığı için uyulması gereken kurallara dikkat etmeliyiz."