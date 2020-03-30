Muğla'daki yerleşik yabancılardan

Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde yaşayan yerleşik yabancılar, koronavirüs salgınına karşı "evde kal" mesajı verdi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve çıkmaları durumunda da sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. İhtiyacı olan vatandaşlara koruyucu maske, eldiven ve el dezenfektanı verildi.

Yaklaşık 36 yıldır Dalyan'da yaşayan ve "caretta carettaların annesi" olarak bilinen 98 yaşındaki İngiliz vatandaşı June Haimoff (Kaptan June), Türkçe ve İngilizce verdiği mesajında, "Ben çok şanslıyım, hasta değilim, evde kalıyorum. Ben hasta olan insanları düşünüyorum. geçmiş olsun diyorum." dedi.

Yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz vatandaşı Mark Henshaw da "Tabii ki hepimiz gerçekten çok üzülüyoruz. İtalya'da, İspanya'da, Amerika'da, Çin'de her yerde görüldü ve maalesef Türkiye'ye geldi. Evimizde kalmamız gerekiyor, o kadar basit. Evde kalmazsak yayılacak, evde kalmazsak daha fazla insan hastalanacak, daha fazla insan ölecek. Bunu tabii ki istemiyoruz. Biz de şimdi bahçeyle uğraşıyoruz, arkadaşlarımızla internetten konuşuyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok, oturacağız bekleyeceğiz. İnşallah zamanı gelince bu koronavirüs hayatımızdan gidecek." diye konuştu.

İngiliz vatandaşı Eliesbeth-David Thornber çifti de dışarı çıkmadıklarını söyledi.

Bahçe işleriyle çok meşgul olduklarını dile getiren Thornber çifti, "Bu durum çok ciddi, dünyayı değiştirecek boyutta. Türk hükümeti çok iyi işler yaptı. Her şeye hızlı yaklaştılar. Herkese de söylüyoruz, biz iyiyiz. Herkes de iyi görünüyor, her şey iyiye gidecek. Buradan mesaj vermek istiyorum. Bu virüs sadece Dalyan, Ortaca, Türkiye için değil tüm dünyada var. Herkes güvende kalsın. Herkes evde kalsın. İçeride kalın, güvende kalın." ifadelerini kullandı.