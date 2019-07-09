MUĞLA Dalaman'a şehit ateşi düştü
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Dalaman'a şehit ateşi düştüHakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Dalaman
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:37 Kaynak: DHA
'a şehit ateşi düştü Hakkari
'de PKK
'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla
'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik uzaktan düzenlediği saldırıda şehit olan iki askerden Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın acı haberi, Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan anne Saadet Kargın ve baba Muhammet Kargı gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine gelmeye başladı.
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Cavit AKGÜNMUĞLA, (DHA
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(Tür: Yurt)
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