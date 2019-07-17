MUĞLA DALAMAN'DAKİ ORMAN YANGININDA, BİTKİN HALDE BULUNAN KARTAL TEDAVİYE ALINDI

Muğla
'nın Dalaman
ilçesinde çıkan ve 4 günde güçlükle söndürülebilen, yaklaşık 400 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangındaki soğutma çalışmaları sırasında bitkin halde bulunan bir kartal, Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefliği'ne teslim edilerek, tedaviye alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen kartalın, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
Dalaman'ın kırsal Karacaağaç Mahallesi'nde geçen 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında çıkan yangın; yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Fethiye
ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek
mahallelerine kadar ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği kırsaldaki Taşbaşı ile Kepez
mahallelerinde oturanlardan evlerini boşaltmaları istendi. 47 saat sonra süren yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, yaklaşık 400 hektarlık alan zarar gördü. Yangında, doğal yaşam alanları zarar gören pek çok hayvan da telef oldu, yaralandı.
Yangından zarar gören hayvanlardan biri de hala süren soğutma çalışmaları sırasında dün Dalaman Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Çelik
ve ekibi tarafından Kovanlıktepe mevkiinde yerde bitkin halde, hareketsiz bulunan bir kartal oldu. Çelik, çalışmaları durdurup yaralı kartalı bulunduğu yerden aldı. Su verilen kartal, kendisine gelmesinin ardından yangın alanından uzaklaştırılıp tedavisi için Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Kazım Palancıoğlu, Gece yangından kaçamayıp, dumandan etkilendiğini tahmin ediyoruz. Yırtıcı bir tür olan kartal, Gökova
Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. İyileşmesinin ardından tekrar bulunduğu alanın civarında doğaya bırakacağız dedi.
Gökova Hayvan Hastanesi Veteriner Hekimi Göksel Bayramlı, Yangından etkilenen genç kartal bize getirildiğinde oldukça bitkin bir haldeydi. Yaptığımız tahliller neticesinde kalsiyum, şeker ve oksijeni oldukça düşük, karbondioksit oranı ise yüksek çıktı. Genç
kartal beslenememiş. Durumu kritik. Bu tür hayvanlar çok hassas olurlar. İlk 24 saati atlatmaları önemli. Şu an besliyoruz. Daha sonra yapacağımız tahliller neticesinde, vahşi yaşamına ne zaman salınacağına karar vereceğiz dedi.