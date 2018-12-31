Muğla Dalından Mandalina Koparmanın Keyfini Yaşatan Festival
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Bodrum Mandalinası Hasat Festivali'ne katılanlar, mandalinayı dalından koparıp yemenin keyfini yaşadı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Bodrum Mandalinası Hasat Festivali'ne katılanlar, mandalinayı dalından koparıp yemenin keyfini yaşadı. Bodrum Ticaret Odası'nın organizasyonuyla Bodrum Belediyesi, Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği, Bitez
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV), Bitez Turistik İşletmeler Derneği (BİDER) ile diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen ve iki gün süren festival, sona erdi. Bitez Mahallesi Köy İçi Mevkisi'nde düzenlenen festivalde üreticiler ve sivil toplum kuruluşları, açtıkları stantlarda mandalina ve mandalinadan üretilen ürünleri beğeniye sundu. Mandalina dışında yöresel otlardan hazırlanan yiyecekler de festivalde yer aldı. Mandalina bahçelerinin korunması, inşaata açılmaması vurgusunun yapıldığı festivalde mandalina bahçesinde büyüdüğünü söyleyen Reyhan Bayındır Gönenç, Çocukluğum Bodrum'da geçti. Mandalina bahçesinin içinde büyüdüm. Çok defa hasada katıldım. Bu yüzden bugün biraz içim burkuldu. Umarım bu bir başlangıç olur, umarım kalan bahçelerimiz korunur dedi. Hasada katılan Hamiyet Umar ise Marketten mandalinayı almakla buradan toplamak arasında çok büyük fark var. Ağaçtan toplarken 1-2 tane de atıştırdık. Çok mutlu olduk dedi.
Festival, gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:43 Kaynak: DHA
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