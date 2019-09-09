Son Dakika Haberleri: Muğla dalış rekortmeni şahika encümen, kadın azmağı'nda dalış yaptı
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Muğla dalış rekortmeni şahika encümen, kadın azmağı'nda dalış yaptı

55 dakika önce

Dalış rekortmeni Şahika Encümen, Kadın Azmağı'nda dalış yaptıSerbest dalışta dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, çevre kirliliğine dikkat çekmek için Muğla'nın Ula ilçesinde dalış gerçekleştirdi.

Dalış rekortmeni Şahika Encümen, Kadın Azmağı'nda dalış yaptı

Serbest dalışta dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, çevre kirliliğine dikkat çekmek için Muğla'nın Ula ilçesinde dalış gerçekleştirdi. Dalış yaptığı Kadın Azmağı'ndaki kirliliğe dikkat çeken Encümen, Ekolojik dengeyi koruyup, gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor dedi.

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği, 'Sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde önemli bir çevre etkinliği düzenledi. Milli sporcu Şahika Ercümen, su altı bitki örtüsü zenginliğiyle dikkat çeken, elle tutulabilecek hissi veren balık ve kaplumbağalarıyla doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı için dalış gerçekleştirdi. Ünlü sporcu Encümen, Azmak Nehri gerek doğası ve su üstüyle inanılmaz bir cennet. Buraya çok fazla ziyaretçi geliyor. Suyun altı güzel olduğu kadar kirlenmeye yüz tutmuş. Plastik şişelerin yanı sıra aklımıza gelmeyecek atıklar bulunuyor. Özenli ve korunaklı yaklaşmamız gerekiyor. Ekolojik dengesini koruyup, gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Su inanılmaz derecede soğuk dedi.

Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Murat Günay ise, Kadın Azmağı'nın ekolojik denge olduğunu göstermek için bu etkinliği düzenledik. Muhteşem doğanın korunması için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz diye konuştu.

Muğla dalış rekortmeni şahika encümen, kadın azmağı'nda dalış yaptı

Şahika Ercümen, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:47 Kaynak: DHA
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