MUĞLA DALYAN KANALI TEMİZLENDİ, 20 TRAKTÖR RÖMORKU ATIK ÇIKTI

Muğla
'nın Ortaca
ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda, 25 dalgıcın katılımıyla dip temizliği yapıldı. Köyceğiz
Gölü'nü dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile birleştiren 12 kilometre uzunluktaki Dalyan Kanalı'nda, dip temizliği için çalışma gerçekleştirildi. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKON) öncülüğünde başlatılan etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü
Su altı Grup Amirliği, Ankara
ve Dalyan dalış okulu dalgıçlarından oluşan 25 dalgıç katıldı. Çalışmada araba lastiği, yüzlerce şişe, sandalye, halı, kilim, su bidonları, battaniye, lavabo gibi atıklar su yüzeyine çıkarılarak, sandallara yüklendi. Temizlikte, 20 traktör römorku atık toplandı. Etkinliğe katılan dalgıçlar, atıklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. DALKO Başkanı Arif Yalılı, Bu çalışmayı ileriye dönük program ve projelerin başlangıcı kabul ediyoruz. Yıllardır su üzerinde ve dipteki kirliliklerle mücadele ediyoruz. Burası akıntılı bir bölge. Her zaman temiz, yılların birikimi dipteki malzemeleri topluyoruz dedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder Yıldırım, Üniversitemizin öğretim elemanları ile burada bulunuyoruz. Bu yıl da plastik atıkların yoğun olduğu bir kirlilik söz konusu dedi.