Muğla'dan 3 öğrenci Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2. sınıf öğrencileri Poyraz Arpacıoğlu, Bora Çakmak ve Berk Turan Bilmiş, Kanada merkezli düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda, kategorilerinde dünya şampiyonu oldu.

Marmaris Profesyonel İlgim İlkokulu öğrencileri Poyraz Arpacıoğlu, Bora Çakmak ve Berk Turan Bilmiş, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasında 2. sınıftan 4 bin 33 öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı.

Marmaris Profesyonel İlgim Okulları Kampüs Müdürü Ayşen Rasan Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin kazandığı başarıların gurur verici olduğunu söyledi.

Yarışmada son 2 yıldır ilk ve ortaokul düzeyinde şampiyonlar çıkardıklarını belirten Uyar, "Üç öğrencimizin de şampiyon olması çok mutluluk verici. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemizin adını matematikte de tüm dünyaya duyurmak güzel. " ifadelerini kullandı.

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması

Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, internet ortamında, dünya çapında yarışma düzenleniyor. Yılda 6 kez 12 kategoride yapılan yarışma İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçiyor.