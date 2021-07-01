Muğla'dan Bisikletle Ali Koç'a gidiyor!

MUĞLA -Başkanlığını Gazeteci-Yazar Tandoğan Sönmez'in yaptığı Arkadaşım Kitap Derneği2010 yılında 'Oyuncak silahını getir kitabını al' adıyla başlattığıKitap Bayramı kapsamında çocuklara dağıttığı on binlerce kitabın ardından şimdi de 'Fenerbahçe adına her şehre bir kütüphane' kurulması projesini hayata geçirmek üzere bisikletle Ali Koç'a gidiyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM, YOLA ÇIKMAYA HAZIRIZ

Yol için başladığı hazırlıkların büyük bölümünü bitiren Arkadaşım Kitap Derneği Başkanı Sönmez; 'Ülkemizin kitap okuma oranını arttırmaya her şeyden çok ihtiyacımız var"dedi

Açıklamasında"Kitap okuma alışkanlığımızı arttırmadan, sorunlarımızı çözmemiz mümkün değil." diyen Sönmez, "Biz de yıllardır bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Bizim her mahallede bir kütüphane ve sanat evi kurmamız ve gençlerin ve çocukların bu ortamlarda büyümesini sağlamamız gerekir." dedi

ÜÇ YILDIR KAMPTAYIM, ÇALIŞIYORUM

Üç yıldan fazla bir süredir projesini hayata geçirmek için Muğla'nın Fethiye ilçesinde adeta kampa girdiğini ve bunun için olağanüstü gayret sarf ettiğini kaydeden Sönmez özellikle bu proje için bir araya geldiği belediye başkanlarının konusu eğitim olan böyle bir proje karşısında kaçış içinde olmalarının kendisini şaşırttığını söyledi

Görüşme halinde olduğu çok sayıda kurum ve kuruluşunun yanında ülkemizin en çok taraftara sahip kulübü Fenerbahçe ile de görüşme hazırlığı içinde olduklarını ifade eden Sönmez, "Ülkemizin en çok taraftar ve derneğe sahip kulübü Fenerbahçe'nin ; amacı eğitim olan böyle bir projeye sıcak bakacağından hareketle sayın Ali Koç'a gideceğiz" dedi

AMACIMIZ KOÇ'TAN PARA İSTEMEK DEĞİL

Amaçlarının kulüpten ve başkan Koç'tan para istemek olmadığının altını çizen Sönmez projesinin kulübe takdimiyle ilgili de şunları söyledi."Projemizi hayata geçirebilmemiz için de ne kulüpten ne de sayın başkandan meddi destek istemiyoruz. İş birliği yaptığımızda, Fenerbahçe derneğinin olduğu her şehre kütüphane ve sanat evi kurabiliriz."

Bisikletle çıkacağı bin200 km'lik yolculuğu toplam 10 günde tamamlayabileceğini belirten Sönmez, yolculuk boyunca basının kendisine destek vereceğinden emin olduğuna vurgu yaparak,önlerinde ki tek engelin sponsor bulunamaması olduğunu sözlerine ekledi