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Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu - Son Dakika

Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu

27.08.2021 10:19

Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu Muğla'dan, Ankara'ya götürülüp, ardından Antalya'ya çekiciyle getirilen otomobil parçalar halinde depoda bulundu Polis ekipleri depodaki otomobilin parçalarını çıkarıp tespit yaptı Aracı Ankara'ya getiren 3...

Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu

Muğla'dan, Ankara'ya götürülüp, ardından Antalya'ya çekiciyle getirilen otomobil parçalar halinde depoda bulundu

Polis ekipleri depodaki otomobilin parçalarını çıkarıp tespit yaptı

Aracı Ankara'ya getiren 3 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA - Muğla'nın Milas ilçesinden çalınan yaklaşık 300 bin TL değerindeki otomobil, Ankara'da araç takip sistemi söküldükten sonra çekiciyle getirildiği Antalya'da parçalanmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 24 Ağustos'ta Milas'taki bir rentacar firması yetkilisi G.B., günü dolmasına rağmen 2020 model Ford Focus otomobilinin tesliminin yapılmadığını belirterek, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne hırsızlık şüphesiyle başvuru yaptı. Muğla polisi aracın ilçeden çıktığını ve Ankara'da olduğunu tespit etti. Ankara polisi yaptığı incelemede aracın kente geldiğini araç takip sisteminin söküldüğünü ve daha sonra çekici vasıtasıyla Antalya'da götürüldüğünü belirledi. Aracı Ankara'ya getiren 3 şüpheli gözaltına alındı. Konunun Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bildirilmesi üzerine ekipler çalışmalarına başladı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin çekiciyle Antalya'ya getirildiğini tespit ederek, Akdeniz Sanayi Sitesi'ne giriş yaptığı belirlendi. Yine bölgedeki kameraları tek tek inceleyen ekipler, aracın Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde parçalandığını ve Kepez ilçesinin Fatih Mahallesi'ndeki bir müstakil eve götürüldüğünü belirledi. Eve yapılan operasyonda çalınan otomobili 65 bin TL'ye alarak parçaladıkları öne sürülen M.K. ve F.K. kardeşler yakalandı. Otomobilin parçaları ise bahçedeki kömürlük deposunda bulundu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri depodan otomobilin parçalarını tek tek çıkarıp tespit yaptı. Otomobilin direksiyon bölümünde kontak anahtarının üzerinde olduğu görüldü. Aramada şase ve lastiklere ulaşılamadı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otomobilin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltındaki 2 kardeşin ise ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu
Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu

Türk Lirası, Otomobil, Antalya, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'dan çalınan 300 TL'lik otomobil, Antalya'da parçalanmış halde bulundu - Son Dakika


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