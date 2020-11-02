Muğla'dan dünyanın dört bir yanına balık ihracatı

Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen balıklar, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar aralarında ABD, Rusya ve Japonya'nın da bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki 65 ülkeye ihraç ediliyor.

Milas ve Bodrum ilçesindeki tesislerde 1991'de 30 tonluk üretimle sektöre adım atan şirket, aradan geçen zaman içerisinde Bodrum açıkları başka olmak üzere farklı bölgelerde kurduğu kuluçka tesisleri ve çiftliklerle kapasitesini daha da artırdı.

Yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla balık ihracat ağını da genişleten şirket, kültür balıkçılığı sektörünün önde gelen isimleri arasında yerini aldı.

Şirket, 2015'de orkinos üretimine de başlarken, yavru balıkları da yurt dışına uçakla naklederek sektörde ilklere imza attı.

"İhracat tüketim bilinciyle doğru orantılı arttı"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Bozan, AA muhabirine, Avrupa ve dünyanın gelişmiş ülkelerinin, her türlü gıda güvenlik ve kalite sertifikası bulunan ve Türkiye'de üretilen çiftlik balığını tercih ettiğini, burada yetiştirilen balıkları ABD, Rusya ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 65 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Türkiye kültür balıkçılığı sektörünün bu yıl toplam 378 bin ton üretim gerçekleştirdiğini anlatan Bozan, özellikle alabalık, çupra ve levrekte Avrupa'nın en yüksek kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

Balıktaki omega 3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini destekleyip güçlendirdiğine değinen Bozan, özellikle Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde gıda tüketim bilincinin oldukça yüksek olduğunu, bu çerçevede zamanla ihracatın da arttığını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde balık kampanyaları yaptıklarını ifade eden Bozan, "Bu süreçte vatandaşların bağışıklığını daha da güçlendirmek için balık tüketimini desteklemek ve teşvik etmek için çalıştık. Kampanyalarımız bundan sonraki süreçte de hem tanıtım hem de vatandaşa daha ekonomik balık yedirmek anlamında devam edecek." dedi.

"Türkiye'de üretilen kültür balığı ilgi görüyor"

Bozan, Türkiye'de üretilen balığa ilginin oldukça yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dünya geneline baktığımızda kültür balıkçılığının ne kadar da önemli olduğunu görürüz. Yalnız başına Çin'in 25 milyon ton kültür balığı üretim hacmine sahip olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin de hali hazırda 2023 hedefi olan 1 milyar dolar ihracat hedefini, bu tarihten beş yıl önce gerçekleştirmiş olması kültür balıkçılığının önemini gösteriyor. Bizim bu sektöre daha çok değer ve önem vermemiz, ihracatı artırmamız gerektiğini ortaya çıkarıyor."

Türkiye genelinde bu yıl 1 milyar 100 milyon dolar su ürünleri ihracatının yapıldığını bildiren Bozan, Muğla'nın bu ihracattaki payının yaklaşık 400 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Yurtta üretilen kültür balığına ilginin yoğun olduğuna işaret eden Bozan, "Türkiye'nin temiz pırıl pırıl sularında üretilen kültür balığına Avrupalı ve dünyanın gelişmiş ülkelerinin vatandaşları büyük rağbet gösteriyor. Bizim vatandaşımız da 'çiftlik balığı' olarak tabir edilen çuprayı, levreği, alabalığı güvenle kendileri de yesinler, çocuklarına da yedirsinler. Bu balıkların her türlü gıda güvenlik ve kalite sertifikası zaten mevcut. Haftada iki gün balık, ömür boyu sağlık diyorum." değerlendirmesinde bulundu.