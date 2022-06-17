Muğla'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Muğla'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı

17.06.2022 22:07
Muğla'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı

Muğla'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 65 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Muğla'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 65 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Müftülükteki törenin ardından hacı adayları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti. Uğurlama sırasında bazı hacı adayları ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, yaptığı açıklamada, iki yıl aradan sonra hacca gitmenin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Törene, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Osman Toprakçı da katıldı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adnan Menderes Havalimanı, İzmir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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