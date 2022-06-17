İl Müftüsü Yaşar Çapçı, yaptığı açıklamada, iki yıl aradan sonra hacca gitmenin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Müftülükteki törenin ardından hacı adayları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 'na hareket etti. Uğurlama sırasında bazı hacı adayları ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adnan Menderes Havalimanı, İzmir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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