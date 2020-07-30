Muğla'dan Haziran ayında en fazla ihracat Yunanistan'a yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Denizli Bölge Müdürlüğünden verilen bilgiye göre Muğla'da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 16,2 arttı, ithalat yüzde 46,5 azaldı.

Muğla'da ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 45 milyon 190 bin dolar, ithalat ise yüzde 46,5 azalarak 21 milyon 484 bin dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 28'inci il olurken ithalatta ise 29'uncu sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe

2020 Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü oldu. Bu sektörlerin payı yüzde 55,38 (25 milyon 25 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sanayinin payı yüzde 40,52 (18 milyon 312 bin dolar) madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 4,10 (1 milyon 852 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 98,98 (21 milyon 265 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,02 (218 bin dolar), bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde 0,001 (308 dolar) oldu.

En fazla ihracat Yunanistan'a yapıldı

Muğla'dan, 2020 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 6 milyon 898 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 4 milyon 903 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 4 milyon 4 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Fransa oldu

Muğla'ya, 2020 yılı Haziran ayında en fazla ithalat Fransa'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 5 milyon 249 bin dolar olarak gerçekleşti. Fransa'yı sırasıyla 3 milyon 58 bin dolar ile Norveç ve 2 milyon 509 bin dolar ile Polonya izledi. - MUĞLA