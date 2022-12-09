Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika
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Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

09.12.2022 22:17
Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'ın açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.2 büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 21.44'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Datça'nın 97.97 kilometre açığında yaşanan depremin yerin 14.36 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 16.3 kilometre derinliğinde yaşandı.

SABAH SAATLERİNDE DE SALLANMIŞTI

Öte yandan bu sabah saat 05.33'te de Datça'da deprem meydana gelmişti. Ritcher ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

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Son Dakika Güncel Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika


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