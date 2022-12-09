Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 21.44'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Datça'nın 97.97 kilometre açığında yaşanan depremin yerin 14.36 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 16.3 kilometre derinliğinde yaşandı.

SABAH SAATLERİNDE DE SALLANMIŞTI

Öte yandan bu sabah saat 05.33'te de Datça'da deprem meydana gelmişti. Ritcher ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.