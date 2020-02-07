Muğla datça, 'badem çiçeği festivali' ile renklendi - Son Dakika

Datça, 'Badem Çiçeği Festivali' ile renklendi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 7 - 9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, 'Badem Çiçeği Festivali' açılış töreni ile başladı.

Datça Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında bugün saat 12.00'de Şenkaya Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanına kadar yapılan 1 kilometrelik kortej yürüyüşüne, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Hilmi Özkan, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Caddesi'nde açılan, yöresel ürünler ve hediyelik eşya satışlarının yapıldığı stantlarının önünden geçen kortejin önünde yer alan festival maskotu, 'Badem Çocuk' büyük ilgi gördü. Yürüyüşe katılanları, Cumhuriyet Meydanı girişinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi karşıladı. Festivalin ilk etkinliğini, Hızırşahlı kadınlar gerçekleştirdi. Hızırşah Mahallesi'nden bir grup kadın yöresel kıyafetleri ile temsili atla gelin alma töreni sahneledi. Atlı gelinin alana girişi, sembolik olarak bahşiş almak isteyenlerce kesildi. Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın bahşiş vermesinden sonra, atlı gelinin alana girişi coşkuyla karşılandı. Hızırşahlı kadınlar daha sonra yöresel türküler eşliğinde oyunlar oynadı, geline takılar takıldı.

Temsili gelini canlandıran 22 yaşındaki Berçe Kurt'un da Hızırşahlı kadınlarla birlikte alana çıkıp oynamasından sonra; kendisine, evine bolluk bereket getirmesi dileği ile yöreye ait mersin çalıları hediye edilerek, tören sona erdi.

Üç gün sürecek olan festival boyunca, ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, Reşadiye, Hızırşah Palamutbükü ve Eski Datça'da çeşitli etkinliklere yer verilecek. Dans ve halk oyunları gösterileri ile konserler düzenlenecek. Badem kırma yarışları söyleşiler, badem çiçeği fotoğraf yarışması yapılacak.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Türkiye'nin birçok yerinde kış mevsimi yaşanırken Datça'da baharın karşılandığına dikkat çekerek, "Festival süresince, Datça'nın gelenek ve görenekleri yaşatılacak. Çeşitli yarışmalar, tarımsal konularda bilgilendirmeler yapılacak. Kış ortasında baharı karşıladığımız bugünlerde gerçekleştirilen festivalin Datça'nın marka değerine, turizmine ve tarımına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.