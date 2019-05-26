MUĞLA DATÇA'DA 2'NCİ BİLİM ŞENLİĞİ

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 2'nci Bilim Şenliği renkli görüntüler sahne oldu. Şenlikte, öğrenciler, eğlenerek, öğrenmenin keyfini yaşadı.Veli- Der Datça Şubesi'nin öncülüğünde, Datça Kaymakamlığı, Datça Belediyesi ve Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkıları ile Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 2'nci Bilim Şenliği, okul öncesinden lise öğrencilerine kadar her yaş grubundan yüzlerce öğrenci, açılan atölyelerde bilimsel deneylerlerle tanıştı. Öğretmenleri eşliğinde şenliğe katılan öğrenciler, basit ancak kapsamlı deneylerle bilimin işleyiş yasalarını uygulamalı olarak görüp, öğrendi.Veli-Der Datça Şube Başkanı Fikret Oğuz, eğitimde tüm çocuklara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, Bu şenliği, çocuklarımıza bilimi eğlenceli bir şekilde sunabilmek, onlara bilimin korkulacak değil aslında çok eğlenceli ve hayatımızın her alanında olduğunu göstermek amacıyla düzenledik. Yaptığımız etkinliklerde görüyoruz ki, çocuklar keyif alarak öğreniyorlar dedi.Bu şenlikte 50'ye yakın atölyede çocuklara çeşitli deneylerin gösterildiğini ifade eden Oğuz, Bu atölyelerde, farklı yaş gruplarında ilk, orta ve lise düzeyinde çocuklarımız, okullarda öğrenmiş oldukları bilgileri, eğlenceli bir şekilde deneylere dönüştürerek sergileme olanağı buluyor. Aynı zamanda, gönüllü eğitmenlerimiz sayesinde bilimsel bir takım gerçeklikleri eğlenceli bir şekilde öğreniyorlar. Örneğin, sıcak hava balonu deneyiminde, çocuklara havanın nasıl hareket ettiğini anlatıyoruz. Kimyasal tepkimelerin nasıl olduğunu gösteren deneyler yapıyoruz. Bir de fizik kurullarını öğreten iletkenlik deneyimimiz var. Buna benzer bilim ve matematik alanında atölyelerimiz var. Bu atölyelere, Marmaris'ten gelen Üretken Çocuklar Akademisi Derneği'nden arkadaşlarımız da destek oluyor diye konuştu.