Son Dakika Haberleri: Muğla-datça'da 3 aralık engelliler günü yürüyüşü
Son Dakika Güncel Muğla-datça'da 3 aralık engelliler günü yürüyüşü - Son Dakika

Muğla-datça'da 3 aralık engelliler günü yürüyüşü

7 saat önce

Datça'da 3 Aralık Engelliler Günü yürüyüşüMuğla'nın Datça ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Datça'da 3 Aralık Engelliler Günü yürüyüşü

Muğla'nın Datça ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Datça Engelim Olmayın Derneği'nin iş birliğinde farkındalık yürüyüşü yapıldı. Aralarında engelsizlerin de bulunduğu

yaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüş, Şenkaya Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş boyunca topluluk, 'Engel olmazsan, engelli olmaz', 'Yardım değil, çözüm istiyoruz' ve 'Hayatı paylaşmak için engel yok' yazılı pankartlar taşıdı. Grubun bir bölümü kaldırımdan yürürken, önlerine kaldırımdaki masa ve sandalyelerin çıkması dikkat çekti. Meydanda son bulan yürüyüşün ardından konuşan Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, engellilerin sıkıntılarından bahsetti, engelsiz bir Datça için herkese görev düştüğünü hatırlattı. Etkinlik, müzik dinletisi ve dans gösterileriyle sona erdi.

Muğla-datça'da 3 aralık engelliler günü yürüyüşü

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:16:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla-datça'da 3 aralık engelliler günü yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]