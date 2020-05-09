MUĞLA Datça'da 65 yaş üstü vatandaşlar için uyarı anonsu - Son Dakika

Datça'da 65 yaş üstü vatandaşlar için uyarı anonsu

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde uzun bir aradan sonra 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için bir duyuru yapılarak aynı saatlerde diğer vatandaşların dışarı çıkmamaları istendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatı doğrultusunda, ilçenin cadde ve sokaklarını dolaşaran polis ekipleri otomobil içersinden anons yaparak, vatandaşları uyardı. Uyarıda, yaklaşık iki aylık aradan sonra 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yarın (pazar) 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkacakları hatırlatılarak, "Büyüklerimizin sağlığını korumak amacıyla, onların dışarda olduğu saatlerde, onlara duyduğumuz saygıyla, hürmetle, sevgiyle, sorumluluk duygusuyla evde kalalım. Dışarıya çıkmayalım. Unutmayalım, salgının önlenmesinde en önemli etken, sosyal izalasyonu sağlamaktır. Tedbiri elden bırakmayalım. Hepimiz sorumluyuz" anonsu yapıldı.

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Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)