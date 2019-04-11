Muğla Datça'da Akademi Önünde Sergilenen Tanrıça Heykellerine Saldırı

Datça
'da akademi önünde sergilenen tanrıça heykellerine saldırı Muğla
'nın Datça ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) bahçesinde yer alan açık hava müzesinde sergilediği tanrıça heykelleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. 200 mermer heykelden 2'si tamamen, 2'si ise kısmen parçalanırken, jandarma ekipleri saldırganın belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
UKKSA'da 9 yıldır oluşturulan ortak çalışma gruplarında yerli ve yabancı heykeltıraşlar, hayallerindeki tanrıça figürlerini mermerde şekillendirdi. Yapılan çalışmalarda ortaya koyulan heykellerden 200'ü, UKKSA'nın bahçesinde oluşturulan açık hava müzesinde sergilenip, satışa çıkarıldı. Dün gece heykellere, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasının bulunmadığı akademinin bahçesindeki heykellerden 2'si tamamen parçalanırken, 2'si devrilerek hasar gördü. Sabah
durumun fark edilmesi üzerine akademi yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine akademiye gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirdi. İstanbul
'da bulunan ve telefonda DHA
'ya açıklama yapan UKKSA Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Metin
, olayın kaygı verici olduğunu belirterek, Gerçekten çok şaşkınız. Böyle bir saldırıyı kim ya da kimler yapar bilemiyorum. Bu olayı münferit bir saldırı olarak görmek istiyoruz. Umarım, bir daha tekrarlanmaz. Meydana gelen zararın 40- 50 bin TL civarında olduğunu söyleyebilirim. En kısa sürede, akademinin çevresine güvenlik kameraları yerleştireceğiz. Açık hava müzemizde halen yerli ve yabancı sanatçılara ait 200'e yakın mermer heykel sergileniyor. Gelip gezenlerden ücret dahi talep etmiyoruz diye konuştu.
Saldırıyı duyup olay yerine koşan sanatseverlerden yazar ve araştırmacı Ali Tiyar Gök (74), olayın üzüntü verici olduğunu, UKKSA'nın, Türkiye
'de bir ilki gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan bu topraklarda, sanatın yeniden yeşermesini sağlayan akademiye karşı yapılan bu çirkin saldırı hepimizi üzdü. UKKSA, her yıl tüm dünyadan gelen onlarca sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Resim, heykel, seramik çalışmaları yapılıyor. Konserler düzenleniyor, sergiler açılıyor. Binlerce sanatsever her yıl buraya akın ediyor. Yaşananlar çok üzücü dedi.